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15:56 (мск), источник: Publika.md

В Германии перевернулся автобус с 40 туристами

Из-за лобового столкновения фуры и туристического автобуса в Баварии погиб один человек, еще 18 получили ранения, сообщает телеканал Bayerischer Rundfunk.

Источник: Publika.md

По данным телеканала, всех раненых доставили на вертолетах в больницы. Сообщается, что один пострадавший находится в критическом состоянии, состояние еще троих оценивается как тяжелое. На месте ДТП погиб водитель автобуса.

Отмечается, что авария произошла ночью по дороге в направлении города Вюрцбург. Водитель автобуса на подъеме не успел вовремя заметить фуру и столкнулся с ней. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сообщается, что в автобусе находились около 40 пассажиров, они приехали в Германию из Бельгии, сообщает Газета.Ru.

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