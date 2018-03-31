В Германии перевернулся автобус с 40 туристами

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По данным телеканала, всех раненых доставили на вертолетах в больницы. Сообщается, что один пострадавший находится в критическом состоянии, состояние еще троих оценивается как тяжелое. На месте ДТП погиб водитель автобуса.
Отмечается, что авария произошла ночью по дороге в направлении города Вюрцбург. Водитель автобуса на подъеме не успел вовремя заметить фуру и столкнулся с ней. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Сообщается, что в автобусе находились около 40 пассажиров, они приехали в Германию из Бельгии, сообщает Газета.Ru.
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