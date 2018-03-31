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18:20 (мск), источник: Kazinform

Число отравившихся мороженым в Шымкенте выросло до 50

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В больницы Шымкента продолжают поступать горожане с жалобами на отравление мороженым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЮКО.

«Люди продолжают поступать. Сейчас их около 50. Неизвестно, сколько за выходные ещё поступят. Состояние всех пациентов стабильное, критических случаев нет», — сообщили в ведомстве.

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При этом 5 человек уже пошли на поправку, их выписали. В палату перевели и тех, кто находился в реанимации: беременная женщина и два подростка.

Напомним, 39 человек поступили 29 и 30 марта в больницы Шымкента с подозрением на отравление мороженым, трое из них попали в реанимацию. Киоск, торговавший лакомством, находится рядом с парком «Мир фантазий».

Позже в Минздраве РК сообщили, что число госпитализированных выросло до 41, среди них 20 детей. Расследованием причин массового отравления занимаются сотрудники правоохранительных органов — в Аль-Фарабийском ОП факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

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