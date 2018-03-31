Число отравившихся мороженым в Шымкенте выросло до 50
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В больницы Шымкента продолжают поступать горожане с жалобами на отравление мороженым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В больницы Шымкента продолжают поступать горожане с жалобами на отравление мороженым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Люди продолжают поступать. Сейчас их около 50. Неизвестно, сколько за выходные ещё поступят. Состояние всех пациентов стабильное, критических случаев нет», — сообщили в ведомстве.
При этом 5 человек уже пошли на поправку, их выписали. В палату перевели и тех, кто находился в реанимации: беременная женщина и два подростка.
Напомним, 39 человек поступили 29 и 30 марта в больницы Шымкента с подозрением на отравление мороженым, трое из них попали в реанимацию. Киоск, торговавший лакомством, находится рядом с парком «Мир фантазий».
Позже в Минздраве РК сообщили, что число госпитализированных выросло до 41, среди них 20 детей. Расследованием причин массового отравления занимаются сотрудники правоохранительных органов — в
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