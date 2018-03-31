В Москве поезд метро насмерть сбил человека на станции «Красные Ворота»

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в 13:00 на станции метро “Красные ворота” 56-летний москвич, упав на жесткий путь оказался под прибывающим электропоездом, несмотря на экстренное торможение машиниста. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, не совместимая с жизнью», — сказал он.

По его словам, участок обесточили на 35 минут для извлечения тела пассажира с путей. Сейчас движение полностью восстановлено.