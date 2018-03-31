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15:05 (мск), источник: ТАСС

В Москве поезд метро насмерть сбил человека на станции «Красные Ворота»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пассажир московского метро попал под поезд на станции «Красные ворота» Сокольнической линии. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчина погиб.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в 13:00 на станции метро “Красные ворота” 56-летний москвич, упав на жесткий путь оказался под прибывающим электропоездом, несмотря на экстренное торможение машиниста. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, не совместимая с жизнью», — сказал он.

По его словам, участок обесточили на 35 минут для извлечения тела пассажира с путей. Сейчас движение полностью восстановлено.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что мужчина сам прыгнул под прибывающий электропоезд. «Проводится проверка. Информация о происшествия была сообщена в прокуратуру на московском метрополитене», — добавил Мышляев.

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15 марта© Ньюстюб
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