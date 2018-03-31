На свободу вышел приговоренный к 15 годам заключения экс-полковник

Напомним, в августе 2017 года после совместного распития алкоголя между экс-сотрудником полиции Марселем Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Муратом Умбеталиевым и Ерланом Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку..



Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову, а после сбежал. Позже мужчина был задержан полицейскими. Экс-глава управления по противодействию экстремизму департамента внутренних дел области Мурат Умбеталиев в декабре 2017 года был признан виновным в покушении на убийство в отношении двух человек..



Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Умбеталиев лишен специального звания «подполковник полиции» по статье 49 УК РК.