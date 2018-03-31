На свободу вышел приговоренный к 15 годам заключения экс-полковник
Суд переквалифицировал деяния на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство».
Суд переквалифицировал деяния на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство».
Главный фигурант громкого дела 2017 года о поножовщине в Таразе вышел на свободу, сообщает МИА «Казинформ». По информации Жамбылского областного суда, судебная коллегия по уголовным делам областного суда пересмотрела вынесенный в конце декабря 2017 года приговор.
Суд счел возможным переквалифицировать деяния на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство». В результате
Напомним, в августе 2017 года после совместного распития алкоголя между
Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и
Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.