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17:22 (мск), источник: 365info.kz

На свободу вышел приговоренный к 15 годам заключения экс-полковник

Суд переквалифицировал деяния на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство».

Главный фигурант громкого дела 2017 года о поножовщине в Таразе вышел на свободу, сообщает МИА «Казинформ». По информации Жамбылского областного суда, судебная коллегия по уголовным делам областного суда пересмотрела вынесенный в конце декабря 2017 года приговор.

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Суд счел возможным переквалифицировать деяния на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство». В результате экс-полковник полиции получил пять лет ограничения свободы.

Напомним, в августе 2017 года после совместного распития алкоголя между экс-сотрудником полиции Марселем Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Муратом Умбеталиевым и Ерланом Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку..

Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову, а после сбежал. Позже мужчина был задержан полицейскими. Экс-глава управления по противодействию экстремизму департамента внутренних дел области Мурат Умбеталиев в декабре 2017 года был признан виновным в покушении на убийство в отношении двух человек..

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Умбеталиев лишен специального звания «подполковник полиции» по статье 49 УК РК.

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