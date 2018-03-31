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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Против владельцев группы компаний «Сумма» возбудили дело по трем статьям

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Источник: РИА Новости

Накануне братьев Магомедовых и руководителя одной из входящих в «Сумму» компаний Артура Максидова задержали в результате масштабных следственных действий, прошедших в 25 регионах России.

Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве.

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Сегодня Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос об их аресте.

Как сообщало издание «Коммерсант», задержание владельцев группы «Сумма» связано с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Всего, по данным газеты, из бюджета похитили более 752 миллионов рублей.

Совладельцам «Суммы» грозит арест
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14:57 (мск)© Ньюстюб
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