Против владельцев группы компаний «Сумма» возбудили дело по трем статьям

Источник: РИА Новости

Накануне братьев Магомедовых и руководителя одной из входящих в «Сумму» компаний Артура Максидова задержали в результате масштабных следственных действий, прошедших в 25 регионах России.

Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве.

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Сегодня Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос об их аресте.