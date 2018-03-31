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17:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобус с покупателями из ТЦ «Мега» влетел в грузовик

В результате аварии пострадали шесть человек.

Источник: AP 2018

Серьезная авария произошла в 18:30 30 марта на 433 километре автотрассы Москва — Уфа в Кстовском районе — там автобус с пассажирами из ТЦ «Мега» врезался в грузовик. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

— Автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщили в ведомстве. — В момент столкновения в салоне находились 10 пассажиров, возвращавшихся из торгового центра. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков — 13 и 14 лет.

К счастью, никто из пострадавших серьезных травм не получил. После оказания необходимой медицинской помощи в Кстовской центральной районной больнице всех их отпустили.

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