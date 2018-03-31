Автобус с покупателями из ТЦ «Мега» влетел в грузовик
В результате аварии пострадали шесть человек.
В результате аварии пострадали шесть человек.
Серьезная авария произошла в 18:30 30 марта на 433 километре автотрассы Москва — Уфа в Кстовском районе — там автобус с пассажирами из ТЦ «Мега» врезался в грузовик. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщили в
— Автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщили в ведомстве. — В момент столкновения в салоне находились 10 пассажиров, возвращавшихся из торгового центра. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков — 13 и 14 лет.
К счастью, никто из пострадавших серьезных травм не получил. После оказания необходимой медицинской помощи в Кстовской центральной районной больнице всех их отпустили.
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