Автобус с покупателями из ТЦ «Мега» влетел в грузовик

Источник: AP 2018

Серьезная авария произошла в 18:30 30 марта на 433 километре автотрассы Москва — Уфа в Кстовском районе — там автобус с пассажирами из ТЦ «Мега» врезался в грузовик. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

— Автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщили в ведомстве. — В момент столкновения в салоне находились 10 пассажиров, возвращавшихся из торгового центра. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков — 13 и 14 лет.