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17:17 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области загорелась база отдыха

Людей эвакуируют с базы отдыха «Шавская долина» в Нижегородской области из-за возгорания на кровле главного корпуса, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Горит кровля главного корпуса базы отдыха “Шавская долина” в Кстовском районе. Эвакуировано 17 человек», — сказал собеседник агентства. Обстоятельства пожара выясняются.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, огнем охвачено 400 квадратных метров, эвакуированы 28 человек.

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