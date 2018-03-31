В Нижегородской области загорелась база отдыха
Людей эвакуируют с базы отдыха «Шавская долина» в Нижегородской области
Людей эвакуируют с базы отдыха «Шавская долина» в Нижегородской области
«Горит кровля главного корпуса базы отдыха “Шавская долина” в Кстовском районе. Эвакуировано 17 человек», — сказал собеседник агентства. Обстоятельства пожара выясняются.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, огнем охвачено 400 квадратных метров, эвакуированы 28 человек.
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