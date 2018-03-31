Супругов-пенсионеров убили в Костанайской области

В селе Железнодорожное в Костанайской области убиты супруги-пенсионеры. Данный факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Происшествие случилось 26 марта в Карасуском районе.

«Неустановленным лицом совершено убийство 76-летнего мужчины и 74-летней женщины, которые являлись супругами. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудниками полиции проведен комплекс следственных мероприятий. В ходе расследования был установлен 41-летний подозреваемый местный житель, который дал признательные показания», — прокомментировали в ДВД.