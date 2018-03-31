Супругов-пенсионеров убили в Костанайской области
В ходе расследования был установлен 41-летний подозреваемый местный житель.
В ходе расследования был установлен 41-летний подозреваемый местный житель.
В селе Железнодорожное в Костанайской области убиты
Происшествие случилось 26 марта в Карасуском районе.
«Неустановленным лицом совершено убийство 76-летнего мужчины и 74-летней женщины, которые являлись супругами. Для раскрытия преступления была создана
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Карасуского РОВД. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Убийство».
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