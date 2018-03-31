На трассе в Воронежской области сломался автобус Баку — Москва с 20 пассажирами
Очевидцы позвонили в 112.
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Очевидцы позвонили в 112.
Рейсовый автобус, направлявшийся из Баку в Москву, сломался на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе. В салоне 20 пассажиров, детей нет, сообщили очевидцы в «систему-112» в воскресенье, 31 марта.
Поломка произошла на 587 км автодороги. Звонок поступил в 112 около 16:30. Информация уточняется.
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