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20:56 (мск), источник: Uzdaily.uz

В детсаде в Джизаке уволены заведующая, две воспитательницы и медсестра

30 марта 2018 года в социальных сетях Facebook и Telegram распространился видеоматериал под названием «Воспитательница избивает детей детсада».

Источник: Uzdaily.uz

Министерством дошкольного образования Узбекистана (МДО) была создана оперативная группа, которая подробно изучила данную ситуацию.

По данным пресс-службы МДО, данный видеоматериал был снят 27 марта 2018 года в дошкольном образовательном учреждении № 39 «Навруз» города Джизака студенткой 1-курса Джизакского государственного педагогического института Ш. К., которая в настоящее время проходит практику в этом детском саду. Видео распространилось в социальных сетях.

Установлена личность воспитательницы, бьющей воспитанников детского сада с файловой папкой. Ей является Мохира Имматовна Маматкулова 1981 года рождения, которая работает в этом детском саду с 2007 года. У нее высшее образование (закончила Джизакский государственный педагогический институт), по специальности — педагог.

В ходе расследования обнаружилось, что в ходе своей 11-летней трудовой деятельности М. Маматкуловой не были допущены недостатки, но в тот день, 27 марта 2018 года у нее не было настроения, так как она очень нервничала из-за имеющихся семейных проблем, поэтому чтобы успокоить воспитанников, ей пришлось прибегнуть к рукоприкладству.

По итогам оперативного расследования, проведенного Министерством дошкольного образования в соответствии с частью 4 статьи 100 Трудового кодекса Республики Узбекистан, трудовой договор, заключенный с воспитательницей Мохирой Маматкуловой был расторгнут, а документы по делу были переданы в прокуратуру города Джизака для принятия законных мер. В настоящее время органами прокуратуры продолжаются следственные работы.

Кроме того, сообщаем также о расторжении трудовых договоров с Нафисой Гульмуратовой, которая приступила к должности заведующей ДОУ с 27 марта 2018 года и помощницей воспитательницы Дильбар Хамроевой, а также медсестрой Гулнозой Халматовой.

Сегодня 31 марта в городе Джизаке состоялось расширенное заседание при участии руководства Министерства дошкольного образования, Джизакского областного управления дошкольного образования, руководителей районного и городского отделов дошкольного образования, заведующих и воспитательниц всех ДОУ города Джизака (в том числе работников ДОУ № 39 «Навруз»), в ходе которого было отмечено, что впредь подобные ситуации нельзя допустить и каждый работник должен ответственно подходить к своей работе.

В ходе заседания ввиду допущения серьезных недостатков в своей деятельности начальник Джизакского городского отдела дошкольного образования Фахриддин Кадыров был освобожден от занимаемой должности.

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