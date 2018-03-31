В детсаде в Джизаке уволены заведующая, две воспитательницы и медсестра
30 марта 2018 года в социальных сетях Facebook и Telegram распространился видеоматериал под названием «Воспитательница избивает детей детсада».
30 марта 2018 года в социальных сетях Facebook и Telegram распространился видеоматериал под названием «Воспитательница избивает детей детсада».
Министерством дошкольного образования Узбекистана (МДО) была создана оперативная группа, которая подробно изучила данную ситуацию.
По данным
Установлена личность воспитательницы, бьющей воспитанников детского сада с файловой папкой. Ей является Мохира Имматовна Маматкулова 1981 года рождения, которая работает в этом детском саду с 2007 года. У нее высшее образование (закончила Джизакский государственный педагогический институт), по специальности — педагог.
В ходе расследования обнаружилось, что в ходе своей 11-летней трудовой деятельности М. Маматкуловой не были допущены недостатки, но в тот день, 27 марта 2018 года у нее не было настроения, так как она очень нервничала
По итогам оперативного расследования, проведенного Министерством дошкольного образования в соответствии с частью 4 статьи 100 Трудового кодекса Республики Узбекистан, трудовой договор, заключенный с воспитательницей Мохирой Маматкуловой был расторгнут, а документы по делу были переданы в прокуратуру города Джизака для принятия законных мер. В настоящее время органами прокуратуры продолжаются следственные работы.
Кроме того, сообщаем также о расторжении трудовых договоров с Нафисой Гульмуратовой, которая приступила к должности заведующей ДОУ с 27 марта 2018 года и помощницей воспитательницы Дильбар Хамроевой, а также медсестрой Гулнозой Халматовой.
Сегодня 31 марта в городе Джизаке состоялось расширенное заседание при участии руководства Министерства дошкольного образования, Джизакского областного управления дошкольного образования, руководителей районного и городского отделов дошкольного образования, заведующих и воспитательниц всех ДОУ города Джизака (в том числе работников ДОУ № 39 «Навруз»), в ходе которого было отмечено, что впредь подобные ситуации нельзя допустить и каждый работник должен ответственно подходить к своей работе.
В ходе заседания ввиду допущения серьезных недостатков в своей деятельности начальник Джизакского городского отдела дошкольного образования Фахриддин Кадыров был освобожден от занимаемой должности.
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