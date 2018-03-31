Автобус с туристами из России перевернулся в Польше, 11 человек пострадали
В Польше в
В Польше в
Как передают несколько местных телеканалов, автобус с россиянами ехал из Праги в Москву. В
В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб. Пострадавшим россиянам медики оказывают необходимую помощь на месте. Одного пассажира из России было принято решение срочно госпитализировать. На вертолете он доставлен в больницу.
Что до тех россиян, кто не пострадал в ходе ДТП, то им предоставили переводчика и отправили в ближайший отель.
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