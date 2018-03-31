Автобус с туристами из России перевернулся в Польше, 11 человек пострадали

Как передают несколько местных телеканалов, автобус с россиянами ехал из Праги в Москву. В какой-то момент водитель машины не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько спасательных бригад экстренных служб. Пострадавшим россиянам медики оказывают необходимую помощь на месте. Одного пассажира из России было принято решение срочно госпитализировать. На вертолете он доставлен в больницу.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-34740837&id=456249371&hash=248930752fb8f71b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.