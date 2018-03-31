Очень горько: в Ташкентской области гости отравились на свадьбе
Все пострадавшие — 55 человек — посещали местные рестораны, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.
Все пострадавшие — 55 человек — посещали местные рестораны, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На свадьбе в Ташкентской области отравились 55 человек, в том числе шестеро детей, сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 марта, в Бекабаде.
В медучреждение обратились граждане с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру.
Пострадавшие рассказали, что употребляли салаты и различные угощения в ресторанах «Бахт-Уйи» и «Дильдора», в которых проходили свадьба и девичник.
Гости употребляли салаты «Мужской каприз», «Японский», «От шефа», «Пикантный», «Оливье» и другие, а также блюда: норин, чучвара, люла кабоб, угра, бефстроганов.
Они были госпитализированы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит».
Состояние пострадавших — средней тяжести. В данный момент им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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