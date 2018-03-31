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20:27 (мск), источник: Sputnik

Очень горько: в Ташкентской области гости отравились на свадьбе

Все пострадавшие — 55 человек — посещали местные рестораны, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На свадьбе в Ташкентской области отравились 55 человек, в том числе шестеро детей, сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

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Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 марта, в Бекабаде.

В медучреждение обратились граждане с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру.

Пострадавшие рассказали, что употребляли салаты и различные угощения в ресторанах «Бахт-Уйи» и «Дильдора», в которых проходили свадьба и девичник.

Гости употребляли салаты «Мужской каприз», «Японский», «От шефа», «Пикантный», «Оливье» и другие, а также блюда: норин, чучвара, люла кабоб, угра, бефстроганов.

Они были госпитализированы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит».

Состояние пострадавших — средней тяжести. В данный момент им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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