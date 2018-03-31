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19:02 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области на базе отдыха потушили пожар

Открытое горение ликвидировано при тушении трехэтажного здания базы отдыха «Шавская долина» в Кстовском районе Нижегородской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

Сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания поступило в субботу в 15.23 мск. Горела кровля на площади 200 квадратных метров. Из здания были выведены 29 человек: семеро сотрудников базы и 22 отдыхающих, в том числе пятеро детей.

«В 16.40 ликвидировано открытое горение… жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

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