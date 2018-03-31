В Нижегородской области на базе отдыха потушили пожар

Сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания поступило в субботу в 15.23 мск. Горела кровля на площади 200 квадратных метров. Из здания были выведены 29 человек: семеро сотрудников базы и 22 отдыхающих, в том числе пятеро детей.