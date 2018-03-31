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22:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Петриковском районе подтопило участки дорог, ведущих к паромным переправам

В Петриковском районе паводковые воды подтопили участки дорог, которые ведут к паромным переправам, информировали в Гомельском областном управлении МЧС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Паводковые воды залили двухкилометровый участок автодороги, который ведет к паромной переправе Петриков — Велавск (глубина подтопления — 5−40 см), участок автодороги до переправы Вышелов — Снядин длиной 1,6 км (глубина подтопления составила 10−50 см). Проехать здесь сможет только грузовой транспорт или транспорт повышенной проходимости.

В этом же районе из-за подъема Припяти залило водой пять подворий и три участка автодороги деревни Снядин (глубина подтопления 10−30 см). Подтоплен также участок дороги Снядин — Торгошин. Здесь можно проехать только на грузовых автомобилях, а также на транспорте повышенной проходимости.

Кроме того, сообщается, что в Мозырском районе залило водами шесть подворий, в Житковичском районе — три подворья и две хозпостройки.

Спасатели круглосуточно следят за паводковой ситуацией.

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