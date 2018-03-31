В Петриковском районе подтопило участки дорог, ведущих к паромным переправам
В Петриковском районе паводковые воды подтопили участки дорог, которые ведут к паромным переправам, информировали в Гомельском областном управлении МЧС.
В Петриковском районе паводковые воды подтопили участки дорог, которые ведут к паромным переправам, информировали в Гомельском областном управлении МЧС.
Паводковые воды залили двухкилометровый участок автодороги, который ведет к паромной переправе Петриков — Велавск (глубина подтопления — 5−40 см), участок автодороги до переправы Вышелов — Снядин длиной 1,6 км (глубина подтопления составила 10−50 см). Проехать здесь сможет только грузовой транспорт или транспорт повышенной проходимости.
В этом же районе
Кроме того, сообщается, что в Мозырском районе залило водами шесть подворий, в Житковичском районе — три подворья и две хозпостройки.
Спасатели круглосуточно следят за паводковой ситуацией.
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