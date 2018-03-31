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19:05 (мск), источник: РИА Новости

В Москве арестовали совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья Мария Сизинцева.

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Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года.

Сумма предварительного ущерба, по подсчетам полиции, составила 2,5 миллиарда рублей.

«Указанные средства выведены за рубеж и находятся на оффшорных счетах, принадлежащих Магомедову», — сказал прокурор, отметив, что точное место хранения денег не установлено. Генпрокуратура также считает, что Магомедов должен содержаться в СИЗО, поскольку в день содержания собирался вылететь в Майами.

Кроме того, считает следствие, Зиявудин может связаться с двумя подельниками, которые скрываются в Арабских Эмиратах.

Зиявудин Магомедов вину полностью отрицает. Он заявил, что готов «собрать всю сумму причиненного ущерба» в качестве залога. Сумма залога в 2,5 миллиарда рублей является рекордной в истории российской судебной практики.

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«Да, я собирался улететь сегодня с семьей, чтоб сделать операцию. Через неделю я собирался вернуться, поскольку у меня назначена встреча, которую я не мог бы не посетить», — сказал Зиявудин Магомедов.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

Задержанием и оперативным сопровождением дела занимается управление «К» СЭБ ФСБ и управление «Б» ГУЭБиПК МВД России.

Совладельцам «Суммы» грозит арест
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14:57 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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