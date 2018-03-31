Жители Волоколамска смогут бесплатно сделать химико-токсикологический анализ крови

Источник: РИА "Новости"

«В городе организован пункт сдачи крови, где каждый желающий может бесплатно сдать анализ на химико-токсикологическое исследование. Процедура несложная. Все результаты можно будет получить в поликлинике через четыре дня», — отмечается в сообщении.

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Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов «Ядрово» и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа, но анализы не подтвердили этих предположений.