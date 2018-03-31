Жители Волоколамска смогут бесплатно сделать химико-токсикологический анализ крови
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители Волоколамска смогут бесплатно сдать кровь на
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители Волоколамска смогут бесплатно сдать кровь на
«В городе организован пункт сдачи крови, где каждый желающий может бесплатно сдать анализ на
Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов «Ядрово» и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам
Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа. До этого момента запах со свалки будут подавлять с помощью аэрозольных пушек.
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