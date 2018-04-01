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09:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы посетители ТЦ «Мега» в Казани

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Полицейские задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы посетители ТЦ «Мега», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, около восьми часов вечера в полицию по телефону 02 позвонил неизвестный. Он сообщил, что рядом с ТЦ «Мега» припаркованы несколько подозрительных машин, возле которых ходят подозрительного вида люди.

Полицейские выехали на место. Администрация торгового центра приняла решение эвакуировать посетителей и персонал.

Информация об автомобилях возле ТЦ не подтвердилась.

Личность звонившего была установлена, его задержали и везут в отдел полиции.

Полицейские будут выяснять причины, которые подвигли мужчину на звонок.

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