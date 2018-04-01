Полицейские задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы посетители ТЦ «Мега» в Казани
(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Полицейские задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы посетители ТЦ «Мега», сообщили ИА «Татар-информ» в
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