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21:22 (мск), источник: РИА Новости

В Москве арестовали брата Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова — Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья Мария Сизинцева.

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Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Задержанием и оперативным сопровождением дела занимается управление «К» СЭБ ФСБ и управление «Б» ГУЭБиПК МВД России.

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