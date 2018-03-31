В Москве арестовали брата Зиявудина Магомедова
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова — Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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