Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу

Накануне сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД, ФСБ и Росгвардии провели в 25 регионах России масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате задержали Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова.
Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, речь идет о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
При этом в самой «Сумме» отрицали факт обысков, заявив, что Зиявудин Магомедов только провел разговор со следователями.
Уголовное дело возбудили по трем статьям. Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве.
Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Следственные действия прошли также в московских и владивостокских офисах компании Fesco, входящей в «Сумму». Там заявили, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и продолжают работать в штатном режиме.
В Объединенной зерновой компании сообщили, что у них обысков не проводилось, но компания взаимодействует со следствием.
Вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения рассмотрел Тверской суд Москвы.
По данным следствия, глава компании «Интекс» Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 миллионов рублей. Сумма же хищений братьев Магомедовых оценивается в 2,5 миллиарда. Как заявил прокурор, эти деньги Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах.
«Основания для избрания иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу, не имеется», — сказал следователь в суде. По его словам, Зиявудин Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами.
Кроме того, если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, скрывающимися в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил следователь, пояснив, что всего в рамках расследования о преступном сообществе объединено семь дел.
Зиявудин Магомедов вину не признал. Он заявил, что его брат не имеет отношения к группе «Сумма», а все предъявленные обвинения, по его мнению, не выдерживают никакой критики. В Майами же, по словам бизнесмена, он собирался, чтобы сделать операцию, а через неделю намеревался вернуться.
Каждый из братьев был готов внести залог в 2,5 миллиарда рублей, но суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил их под стражу до 30 мая. Такая же мера пресечения избрана и для Артура Максидова.
Группа «Сумма» заявила, что не согласна с решением суда, добавив, что готова сотрудничать со следствием.
О подробностях дела написала газета «Коммерсант». По данным издания, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, МВД и ФСБ расследуют хищение бюджетных средств при сооружении стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Дочерняя компания «Суммы» была подрядчиком на первых этапах этого строительства.
По данным следствия, входящая в группу компания «Глобалэлектросервис» в 2014 году выиграла аукцион на подготовку площадки под строительство стадиона на острове Октябрьский. Она провела там работы по укреплению слабых грунтов, но следователи считают качество этих работ сомнительным. В частности, на площадку поставляли песок, не соответствующий техзаданию. При этом сами строители утверждали, что песок был качественным, но изменил структуру из-за того, что работы велись в болотистой местности.
Как отмечает издание, в деле есть еще несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом. Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли у Магомеда Магомедова боевое оружие.
Стадион в Калининграде ввели к эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги между местной «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» 11 апреля.
Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на стадионе будут сыграны четыре матча группового этапа.
Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
Компании группы работают в почти 40 российских регионах и за рубежом. Среди активов, контролируемых «Суммой»: группа НМТП, в состав которой входит Новороссийский морской торговый порт, Транспортная группа Fesco, Объединенная зерновая компания, Якутская топливно-энергетическая компания, «СУИпроект», телекоммуникационная компания «Национальный Телеком», оператор терминала в порту Роттердам Shtandart TT B.V., инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация», «Интэкс» и другие. Также «Сумме» принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов.
Группа «Сумма» занимается также благотворительностью и активно участвует в поддержке отечественного спорта.
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