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10:01 (мск), источник: Prokazan.ru

Два казанца в масках за один вечер напали на две АЗС на трассе М7

На трассе М7 два казанца напали и попытались ограбить две АЗС, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Первое нападение на автозаправочную станцию рядом с Казанью случилось около 20:00.

 — Угрожая кассиру пистолетом, внешне схожим с боевым, нападавшие потребовали всю выручку. Однако сотрудники АЗС оказали сопротивление злоумышленникам, и те скрылись, — отметили в МВД.

Через 15 минут подозреваемые напали на другую АЗС в 6 километрах от предыдущей, там они, угрожая пистолетом, забрали все деньги.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье «Разбой», подозреваемых, одному из которых 23 года, второму — 28 лет, задержали утром на улице Адоратского.

У них нашли деньги, по сумме сопоставимые с похищенной, а также, по предварительным данным, пневматический пистолет.

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