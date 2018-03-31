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31 марта, источник: Интерфакс

Зиявудин Магомедов рассказал о безрезультатных обращениях в полицию и ФСБ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведённого в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Источник: Агентство «Москва»

«Когда мы стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика», — заявил бизнесмен на заседании в Тверском суде Москвы в субботу.

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Он уточнил, что по результатам проведённого аудита убыток компании составлял минус 1,5 миллиарда рублей, а дебиторская задолженность — три миллиарда рублей.

«Вроде бы они должны были помогать в расследовании этих дел и поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги — граждане Украины и т.д… Вся моя персональная инициатива была направлена на то, чтобы предприятие стало большим. И я этим ежедневно занимаюсь», — сказал он.

Магомедов отметил, что инвестировал в компанию свои личные денежные средства, компания на сегодняшний день показывает результат в плюс шесть миллиардов рублей дохода и увеличенную выручку — 30 миллиардов рублей вместо 14 миллиардов рублей.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграрных компаний и развития инфраструктуры зернового рынка. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальные акции находятся у группы «Сумма».

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