В воронежском гипермаркете обрушился потолок

Висящие на проводах лампы, лежащие на полу куски потолка и оградительная лента — такие фотографии гипермаркета «Лента» воронежцы разместили в социальных сетях вечером 31 марта. По предварительной информации, ЧП произошло между 20:00 и 21:00 в магазине на улице Домостроителей.

Как сообщают воронежцы, оказавшиеся в это время в гипермаркете, неподалеку от входа в магазин, в месте, где обычно стоят тележки, обрушился потолок. Также некоторые горожане жалуются, что в помещении был запах чего-то «горелого». Существует вероятность, что во время падения части плиток могли повредиться и провода электричества. Если верить очевидцам, когда потолок упал рядом никого не было — так что никто ни из посетителей, ни из продавцов не пострадал.

— А мы около 18 были. Повезло нам, и кстати, прям у этого угла с коляской пару минут постояла, — делится эмоциями в соцсетях жительница Юлия.

— В «Окее» на Шишкова два раза крышу заваливало от тяжести снега, и что? — обращается Любовь.

На фотографиях с места события видно, что десятки «сетчатых» плиток свалились вместе с некоторыми светильниками. Некоторые местные жители утверждают, что эти плитки и раньше падали, но не в таком количестве. Примечательно, что сотрудники гипермаркета сами же преступили к разбору этих «завалов». Однако, судя по всему, данному магазину не помешала бы проверка на безопасность помещения.