В воронежском гипермаркете обрушился потолок
Больше десятка плиток вместе со светильниками упали на пол.
Больше десятка плиток вместе со светильниками упали на пол.
Висящие на проводах лампы, лежащие на полу куски потолка и оградительная лента — такие фотографии гипермаркета «Лента» воронежцы разместили в социальных сетях вечером 31 марта. По предварительной информации, ЧП произошло между 20:00 и 21:00 в магазине на улице Домостроителей.
Как сообщают воронежцы, оказавшиеся в это время в гипермаркете, неподалеку от входа в магазин, в месте, где обычно стоят тележки, обрушился потолок. Также некоторые горожане жалуются, что в помещении был запах
— А мы около 18 были. Повезло нам, и кстати, прям у этого угла с коляской пару минут постояла, — делится эмоциями в соцсетях жительница Юлия.
— В «Окее» на Шишкова два раза крышу заваливало от тяжести снега, и что? — обращается Любовь.
На фотографиях с места события видно, что десятки «сетчатых» плиток свалились вместе с некоторыми светильниками. Некоторые местные жители утверждают, что эти плитки и раньше падали, но не в таком количестве. Примечательно, что сотрудники гипермаркета сами же преступили к разбору этих «завалов». Однако, судя по всему, данному магазину не помешала бы проверка на безопасность помещения.
Несмотря на то, что плитки довольно легкие и, вероятно, серьезно не угрожали
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.