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11:00 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске юная студентка украла у рантье самое дорогое

В правоохранительные органы за помощью обратился житель Краснофлотского района, у которого неизвестный похитил ювелирные украшения. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевший рассказал, что сдает одну из комнат квартирантам. В арендуемом помещении проживала студентка вуза. Однако в начале марта девушка решила неожиданно съехать. Через две недели хозяин обнаружил пропажу ценного имущества. Ущерб заявитель оценил в сумму порядка 45 тысяч рублей.

Сотрудники городского отдела полиции № 8 установили личность и новый адрес проживания потенциальной подозреваемой. Ранее 19-летняя хабаровчанка к уголовной ответственности не привлекалась.

На допросе она созналась в содеянном и пояснила, что хищение совершила под влиянием личных финансовых проблем. Украшения злоумышленница сдала в ломбард, вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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