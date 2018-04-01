В Хабаровске юная студентка украла у рантье самое дорогое
В правоохранительные органы за помощью обратился житель Краснофлотского района, у которого неизвестный похитил ювелирные украшения. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в
В правоохранительные органы за помощью обратился житель Краснофлотского района, у которого неизвестный похитил ювелирные украшения. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в
Потерпевший рассказал, что сдает одну из комнат квартирантам. В арендуемом помещении проживала студентка вуза. Однако в начале марта девушка решила неожиданно съехать. Через две недели хозяин обнаружил пропажу ценного имущества. Ущерб заявитель оценил в сумму порядка 45 тысяч рублей.
Сотрудники городского отдела полиции № 8 установили личность и новый адрес проживания потенциальной подозреваемой. Ранее 19-летняя хабаровчанка к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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