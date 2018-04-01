В Хабаровске юная студентка украла у рантье самое дорогое

Потерпевший рассказал, что сдает одну из комнат квартирантам. В арендуемом помещении проживала студентка вуза. Однако в начале марта девушка решила неожиданно съехать. Через две недели хозяин обнаружил пропажу ценного имущества. Ущерб заявитель оценил в сумму порядка 45 тысяч рублей.

Сотрудники городского отдела полиции № 8 установили личность и новый адрес проживания потенциальной подозреваемой. Ранее 19-летняя хабаровчанка к уголовной ответственности не привлекалась.

На допросе она созналась в содеянном и пояснила, что хищение совершила под влиянием личных финансовых проблем. Украшения злоумышленница сдала в ломбард, вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.