Землетрясение произошло в 720 км от Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Землетрясение произошло в 720 километрах от Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение сети сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Землетрясение произошло в 720 километрах от Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение сети сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Сетью сейсмических станций ведомства 1 апреля в 07час 18 мин 33 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 720 км на восток от города Алматы на территории Китая, — говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения -11.1. Магнитуда MPV — 5.0. Глубина — 5 км.
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