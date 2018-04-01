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08:16 (мск), источник: Kazinform

Землетрясение произошло в 720 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Землетрясение произошло в 720 километрах от Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение сети сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Источник: Kazinform

Сетью сейсмических станций ведомства 1 апреля в 07час 18 мин 33 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 720 км на восток от города Алматы на территории Китая, — говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения -11.1. Магнитуда MPV — 5.0. Глубина — 5 км.

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