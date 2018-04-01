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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на территории асфальтобетонного завода сгорел погрузчик

Поджог или безалаберность? — сейчас выясняют следователи и инспекторы ГПН.

Асфальтобетонный завод где произошло возгорание техники расположен на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. Информация о том, что на территории горит погрузчик поступила на пульт пожарной охраны утром. Немедленно на место происшествия выдвинулись пожарные расчеты — два специализированных автомобиля и восемь человек огнеборцев.

— Для того чтобы добраться до места происшествия им потребовалось 8 минут, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю. — на территории завода они обнаружили погрузчик марки ZL 50 GL с горящей кабиной и оперативно приступили к тушению. Полностью возгорание было ликвидировано уже через пол часа.

Жертв и пострадавших — нет, — рассказали в ведомстве, однако сам погрузчик спасти не удалось. Сейчас там работают следователи и инспекторы государственного пожарного надзора, специалисты пытаются понять как механизм мог загореться, был это поджог, или случайность, вызванная стечением обстоятельств.

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