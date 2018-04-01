В Хабаровском крае на территории асфальтобетонного завода сгорел погрузчик
Поджог или безалаберность? — сейчас выясняют следователи и инспекторы ГПН.
Поджог или безалаберность? — сейчас выясняют следователи и инспекторы ГПН.
Асфальтобетонный завод где произошло возгорание техники расположен на Северном шоссе в
— Для того чтобы добраться до места происшествия им потребовалось 8 минут, — сообщили в
Жертв и пострадавших — нет, — рассказали в ведомстве, однако сам погрузчик спасти не удалось. Сейчас там работают следователи и инспекторы государственного пожарного надзора, специалисты пытаются понять как механизм мог загореться, был это поджог, или случайность, вызванная стечением обстоятельств.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.