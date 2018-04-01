В Хабаровском крае на территории асфальтобетонного завода сгорел погрузчик

Асфальтобетонный завод где произошло возгорание техники расположен на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. Информация о том, что на территории горит погрузчик поступила на пульт пожарной охраны утром. Немедленно на место происшествия выдвинулись пожарные расчеты — два специализированных автомобиля и восемь человек огнеборцев.

— Для того чтобы добраться до места происшествия им потребовалось 8 минут, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю. — на территории завода они обнаружили погрузчик марки ZL 50 GL с горящей кабиной и оперативно приступили к тушению. Полностью возгорание было ликвидировано уже через пол часа.