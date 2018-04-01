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10:16 (мск), источник: VLADNEWS

Ревизия в магазине помогла раскрыть преступление в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение от директора магазина цифровой и бытовой техники в Артеме, который рассказал, что в ходе проведения ревизии обнаружена пропажа товара. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые просмотрели камеры видеонаблюдения. Было установлено, что неизвестный мужчина, взяв с полки товар, покинул магазин, не расплатившись.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 38-летнего жителя Артема, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил.

По данному факту был возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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