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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани горел ресторан «Старый Амбар», посетителей успели эвакуировать

Сообщение о том, что загорелся ресторан «Старый Амбар» на проспекте Амирхана в столице Татарстана, поступило в 22.39. Сотрудники ресторана еще до приезда пожарных эвакуировали посетителей и вышли сами.

Во время разведки выяснилось, что горит крыша, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Тушить пришлось при помощи специальной машины — пожарных подняли наверх в люльке, и они пролили кровлю сверху. В 0.22 возгорание ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, сообщили в МЧС Татарстана.

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