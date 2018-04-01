В Казани горел ресторан «Старый Амбар», посетителей успели эвакуировать
Сообщение о том, что загорелся ресторан «Старый Амбар» на проспекте Амирхана в столице Татарстана, поступило в 22.39. Сотрудники ресторана еще до приезда пожарных эвакуировали посетителей и вышли сами.
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