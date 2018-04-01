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09:59 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде проверяются обстоятельства гибели молодой пары

В субботу в Волгограде в одной из квартир дома на улице Советская, обнаружены тела двух человек.

Источник: РИАЦ

Погибшие: 20-летний парень и его 19-летняя девушка. Организована процессуальная проверка. Погибшие оказались студентами одного из волгоградских университетов.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, по предварительным данным пара скончалась от отравления угарным газом. Причина: неправильная эксплуатация газовой колонки. На кухне работала электрическая принудительная вытяжка, при этом в ванной комнате была включена горячая вода.

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