В Волгограде проверяются обстоятельства гибели молодой пары
В субботу в Волгограде в одной из квартир дома на улице Советская, обнаружены тела двух человек.
В субботу в Волгограде в одной из квартир дома на улице Советская, обнаружены тела двух человек.
Погибшие: 20-летний парень и его 19-летняя девушка. Организована процессуальная проверка. Погибшие оказались студентами одного из волгоградских университетов.
Как сообщили РИАЦ в
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