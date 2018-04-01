Маленький житель Владивостока обнаружил гранату
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Жительница Владивостока вместе со своим сыном обнаружила в одном из районов города предмет похожий на гранату, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Как рассказала сама женщина, опасный предмет она обнаружила в районе улицы Русская, 57 г.
«Вокруг гуляет большое количество детей. Позвонила в службу 112, где оператор уточнила город и сказала, что переведёт звонок на Росгвардию», — рассказа женщина.
Дозвонившись самостоятельно до полиции, женщина сообщила о случившемся.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливается, как предмет мог оказаться в черте города.
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