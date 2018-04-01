Маленький житель Владивостока обнаружил гранату

Жительница Владивостока вместе со своим сыном обнаружила в одном из районов города предмет похожий на гранату, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Как рассказала сама женщина, опасный предмет она обнаружила в районе улицы Русская, 57 г.

«Вокруг гуляет большое количество детей. Позвонила в службу 112, где оператор уточнила город и сказала, что переведёт звонок на Росгвардию», — рассказа женщина.

Однако в Росгвардии женщине не смогли ничем помочь и сказали позвонить в полицию. Местная жительница вновь набрала 112 и попросила соединить с полицией, однако оператор вновь перенаправил звонок не туда.

Дозвонившись самостоятельно до полиции, женщина сообщила о случившемся.