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10:14 (мск), источник: VLADNEWS

Маленький житель Владивостока обнаружил гранату

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Жительница Владивостока вместе со своим сыном обнаружила в одном из районов города предмет похожий на гранату, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Как рассказала сама женщина, опасный предмет она обнаружила в районе улицы Русская, 57 г.

«Вокруг гуляет большое количество детей. Позвонила в службу 112, где оператор уточнила город и сказала, что переведёт звонок на Росгвардию», — рассказа женщина.

Однако в Росгвардии женщине не смогли ничем помочь и сказали позвонить в полицию. Местная жительница вновь набрала 112 и попросила соединить с полицией, однако оператор вновь перенаправил звонок не туда.

Дозвонившись самостоятельно до полиции, женщина сообщила о случившемся.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливается, как предмет мог оказаться в черте города.

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