Спасатели эвакуировали более 400 человек в Зыряновском районе

В работах были задействованы силы и средства спасательных подразделений и коммунальных служб. По оперативным данным, откачено более 70 тысяч куб.м.воды, уложено около 700 мешков с инертным материалом. В ликвидации последствий подтоплений по области было задействовано около 1000 человек, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК. Основная работа по откачке воды развернулась в Семее. Из 246 домов вода была отведена.

Еще из 11 в селе Тургусун, Зыряновский район, 2 — село Барлык, Катон-Карагайский район и 4 дома село Рулиха, Шемонаихинский район. Восточно-казахстанским спасателям помогает группировка сил и средств КЧС МВД РК из числа спасателей ДЧС Алматы, Алматинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей. 31 марта, сложная обстановка сложилась в Зыряновском районе. В результате подтоплений спасателями было эвакуировано более 400 человек..



Большинство людей остаются у родственников, 70 человек временно размещены в пункте эвакуации. Вода подтопила дома и придворовые участки не только в 9 поселках района (Зубовск, Соловьево, Тургусун, Первороссийское, Малеевск, Чапаево, 3 Снегирево, Крестовка, Парыгино). И в Зыряновске..



В административном центре Зыряновского района водой было подтоплено 105 жилых домов, более 200 человек были эвакуированы. Тем временем, в Кокпектинском районе в результате обильного снеготаяния и осадков в виде дождя талыми водами с горной местности заполнены водохранилища Лайлинское и Карповка в районе села Самарское и Пантелеймоновка. В настоящее время, на Лайлинском водохранилище села Самарское производится сброс воды через аварийный водосброс и канал в Ешкибайское водохранилище. Силами местных исполнительных органов ведутся берегоукрепительные работы. Среди населения, проживающих, вдоль береговой линии села Самарское производилось оповещение. Часть людей покинули свои дома, некоторые от эвакуации отказались..



На 21.00 перелив через дамбу на водохранилища прекратился. В ДЧС ВКО в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, в зонах подтопления организована работа психологов с населением. На реках продолжается вестись мониторинг..



Выставлены посты наблюдения.