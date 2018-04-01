«Ночь левых шин» устроили злоумышленники на Адм. Кузнецова во Владивостоке (фото)
Злоумышленники действовали с «фирменным почерком» — колеса порезаны исключительно с левой стороны автомобилей.
Злоумышленники действовали с «фирменным почерком» — колеса порезаны исключительно с левой стороны автомобилей.
В ночь на 1 апреля во Владивостоке около дома по адресу: ул. Адмирала Кузнецова, 42 неизвестные прокололи колеса десяткам припаркованным на ночь автомобилям. При этом, как сообщают очевидцы происшествия, злоумышленники действовали с «фирменным почерком» — колеса порезаны исключительно с левой стороны автомобилей.
Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что «Вандалы испортили более 40 машин во Владивостоке».
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