«Ночь левых шин» устроили злоумышленники на Адм. Кузнецова во Владивостоке (фото)

В ночь на 1 апреля во Владивостоке около дома по адресу: ул. Адмирала Кузнецова, 42 неизвестные прокололи колеса десяткам припаркованным на ночь автомобилям. При этом, как сообщают очевидцы происшествия, злоумышленники действовали с «фирменным почерком» — колеса порезаны исключительно с левой стороны автомобилей.