Массовую драку челябинцев остановила полиция

Потасовка произошла ранним утром 31 марта. Жильцы дома Гранитная, 21 вызвали полицию. Это район Плодушки. Под окнами многоэтажки сновала толпа молодых людей, были слышны крики, звуки борьбы.

Очевидцы сообщают, что конфликтовали около десяти человек. Несмотря на раннее время, многих жильцов разбудила потасовка, криками с окнами они пытались остановить драку, но тщетно. Бойню прекратил экипаж ППС, подоспевший на вызов.