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09:57 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре водитель совершил ДТП, сбил человека и протащил его на капоте машины

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Источник: Югополис

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, информация о происшествии поступила в полицию днем в субботу, 31 марта. На место аварии выезжали сотрудники полиции. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, на улице Рашпилевской автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с «Ладой Калиной» и пытался покинуть место ДТП. Началась погоня. По пути водитель ВАЗа сбил прохожего и потащил его за собой на капоте машины. Мужчине удалось разбить стекло, началась драка.

На улице Дзержинского ВАЗ удалось остановить. По словам очевидцев, водитель был пьян.

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