В Краснодаре водитель совершил ДТП, сбил человека и протащил его на капоте машины

Источник: Югополис

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, информация о происшествии поступила в полицию днем в субботу, 31 марта. На место аварии выезжали сотрудники полиции. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, на улице Рашпилевской автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с «Ладой Калиной» и пытался покинуть место ДТП. Началась погоня. По пути водитель ВАЗа сбил прохожего и потащил его за собой на капоте машины. Мужчине удалось разбить стекло, началась драка.