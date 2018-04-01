В Краснодаре водитель совершил ДТП, сбил человека и протащил его на капоте машины
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщили «Югополису» в
По предварительным данным, на улице Рашпилевской автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с «Ладой Калиной» и пытался покинуть место ДТП. Началась погоня. По пути водитель ВАЗа сбил прохожего и потащил его за собой на капоте машины. Мужчине удалось разбить стекло, началась драка.
На улице Дзержинского ВАЗ удалось остановить. По словам очевидцев, водитель был пьян.
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