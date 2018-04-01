В Жигулевске пьяный рецидивист украл у матери телевизор за 50 тысяч рублей и уснул с ним на лестничной площадке

35-летний житель Жигулевска напился и решил обокрасть родную мать. Он заявился в квартиру на улице Морквашинской, когда родственницы не было дома, и вынес телевизор за 50 тысяч рублей. Злоумышленник собирался его продать. Однако донести телевизор до ломбарда не получилось — он уснул на лестничной площадке, рядом с украденным имуществом.

Там нерадивого сына и нашли родители. Они тут же вызвали полицию. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы, они и задержали злоумышленника.

Оказалось, что у задержанного раньше уже были проблемы с законом. Его несколько раз привлекали к уголовной ответственности. Из мест не столь отдаленных мужчина вернулся в октябре 2017 года.