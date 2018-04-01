В Жигулевске пьяный рецидивист украл у матери телевизор за 50 тысяч рублей и уснул с ним на лестничной площадке
Полицию вызвали родители злоумышленника.
Полицию вызвали родители злоумышленника.
35-летний житель Жигулевска напился и решил обокрасть родную мать. Он заявился в квартиру на улице Морквашинской, когда родственницы не было дома, и вынес телевизор за 50 тысяч рублей. Злоумышленник собирался его продать. Однако донести телевизор до ломбарда не получилось — он уснул на лестничной площадке, рядом с украденным имуществом.
Там нерадивого сына и нашли родители. Они тут же вызвали полицию. На место приехали сотрудники
Оказалось, что у задержанного раньше уже были проблемы с законом. Его несколько раз привлекали к уголовной ответственности. Из мест не столь отдаленных мужчина вернулся в октябре 2017 года.
На этот раз на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», сообщили в
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