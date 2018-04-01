В Витебске школьника два раза за сутки поймали за рулем без прав

31 марта сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ 21099», которым управлял подросток. Разумеется, водительских прав у него не было. Оказалось, молодому человеку 16 лет и он учится в одной из витебских школ. На юного водителя составили административный протокл по статье 18.19 КоАП РБ.

— Днем ранее этого юношу уже останавливали госавтоинспектора, он также ехал на автомобиле без прав, и в отношении него был составлен протокол за аналогичное нарушение, — рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.