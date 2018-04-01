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09:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из операционного блока МСЧ № 9 Перми ночью эвакуировали 160 человек

На место выехали 13 единиц техники МЧС и 43 человека личного состава ведомства.

В Перми в МСЧ № 9 ночью произошла эвакуация, из операционного блока вывели 160 человек.

«ЧП произошло 31 марта. В 02:02 на пульт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в коридоре хирургического корпуса ГБУЗ ПК “МСЧ № 9”, который находится на улице Братьев Игнатовых, 2. Силами медицинского персонала в соответствии с планами экстренного реагирования из здания операционного блока было эвакуировано 160 человек», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в медицинском учреждении.

Причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание в подвальном помещении корпуса, последующего горения не произошло. К 03.00 все пациенты вернулись в палаты, никто не пострадал.

На происшествие реагировали 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека личного состава и 13 единиц техники.

По факту происшествия проводится проверка.

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