Из операционного блока МСЧ № 9 Перми ночью эвакуировали 160 человек

В Перми в МСЧ № 9 ночью произошла эвакуация, из операционного блока вывели 160 человек.

«ЧП произошло 31 марта. В 02:02 на пульт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в коридоре хирургического корпуса ГБУЗ ПК “МСЧ № 9”, который находится на улице Братьев Игнатовых, 2. Силами медицинского персонала в соответствии с планами экстренного реагирования из здания операционного блока было эвакуировано 160 человек», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в медицинском учреждении.

Причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание в подвальном помещении корпуса, последующего горения не произошло. К 03.00 все пациенты вернулись в палаты, никто не пострадал.

На происшествие реагировали 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека личного состава и 13 единиц техники.