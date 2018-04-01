Из операционного блока МСЧ № 9 Перми ночью эвакуировали 160 человек
На место выехали 13 единиц техники МЧС и 43 человека личного состава ведомства.
На место выехали 13 единиц техники МЧС и 43 человека личного состава ведомства.
В Перми в МСЧ № 9 ночью произошла эвакуация, из операционного блока вывели 160 человек.
«ЧП произошло 31 марта. В 02:02 на пульт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в коридоре хирургического корпуса ГБУЗ ПК “МСЧ № 9”, который находится на улице Братьев Игнатовых, 2. Силами медицинского персонала в соответствии с планами экстренного реагирования из здания операционного блока было эвакуировано 160 человек», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в медицинском учреждении.
Причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание в подвальном помещении корпуса, последующего горения не произошло. К 03.00 все пациенты вернулись в палаты, никто не пострадал.
На происшествие реагировали 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека личного состава и 13 единиц техники.
По факту происшествия проводится проверка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.