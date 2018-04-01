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10:01 (мск), источник: Nur.kz

9 поселков в ВКО затопило водой

В Восточно-Казахстанской области продолжается борьба с подтоплениями. От повышенного уровня воды пострадали 9 поселков. Более 1000 человек задействовано в ликвидации последствий, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

Из-за сложной обстановки в Зыряновском районе пришлось эвакуировать 400 человек, кроме 9 поселков пострадал и сам Зыряновск, где эвакуировали еще 200 человек.

За сутки было откачано 70 тыс. кубометров воды. В помощь спасателям ВКО были перекинуты силы ДЧС Алматы, Алматинской, Повлодарской и Южно-Казахстанской областей. На Лайлинском водохранилище идет аварийный сброс воды.

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