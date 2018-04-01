9 поселков в ВКО затопило водой

Из-за сложной обстановки в Зыряновском районе пришлось эвакуировать 400 человек, кроме 9 поселков пострадал и сам Зыряновск, где эвакуировали еще 200 человек.
За сутки было откачано 70 тыс. кубометров воды. В помощь спасателям ВКО были перекинуты силы ДЧС Алматы, Алматинской, Повлодарской и Южно-Казахстанской областей. На Лайлинском водохранилище идет аварийный сброс воды.
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