9 поселков в ВКО затопило водой

В Восточно-Казахстанской области продолжается борьба с подтоплениями. От повышенного уровня воды пострадали 9 поселков. Более 1000 человек задействовано в ликвидации последствий, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.