В Ростове-на-Дону маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку: два человека госпитализированы
Авария с участием общественного транспорта случилась в 21.30 в субботу, 31 марта, в пос. Чкаловском.
Авария с участием общественного транспорта случилась в 21.30 в субботу, 31 марта, в пос. Чкаловском.
— Напротив дома № 44 в пер. Сальском (пересечение с ул. Белорусской) произошло столкновение маршрутки № 90 (Центральный рынок — Днепровский), в которой находились в этот момент восемь пассажиров, и легкового автомобиля Lada Granta, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. — В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковкушки.
Известно, что маршрутка и Granta врезались на регулируемом перекрестке, в настоящее время выясняется, кто именно стал виновником столкновения: оба водителя уверяют, что ехали строго по правилам — один якобы завершал маневр, второй начинал движение уже на загоревшийся зеленый сигнал светофора, но «никак не раньше».
В ГИБДД заявили, что по факту
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