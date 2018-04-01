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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае мошенница «увела» у подруги телефон

Сейчас подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступление произошло в Комсомольске-на-Амуре. Во время прогулки во двое дома мошенница попросила у своей подруги сотовый телефон — позвонить.

Получив устройство и позвонив, она сунула гаджет в карман и на время отлучилась в магазин. Вернувшись злоумышленница разыграла целый спектакль, рассказав, что якобы телефон у нее забрали.

Сама же продала мобильник на рынке первому же встречному человеку, согласившемуся его приобрести, а деньги потратила.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Расследование много времени не заняло. Вскоре подруге предъявили обвинение.

— Следственным отделом УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

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