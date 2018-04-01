В Хабаровском крае мошенница «увела» у подруги телефон
Сейчас подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Преступление произошло в
Получив устройство и позвонив, она сунула гаджет в карман и на время отлучилась в магазин. Вернувшись злоумышленница разыграла целый спектакль, рассказав, что якобы телефон у нее забрали.
Сама же продала мобильник на рынке первому же встречному человеку, согласившемуся его приобрести, а деньги потратила.
— Следственным отделом УМВД России по
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.