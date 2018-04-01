В Хабаровском крае мошенница «увела» у подруги телефон

Преступление произошло в Комсомольске-на-Амуре. Во время прогулки во двое дома мошенница попросила у своей подруги сотовый телефон — позвонить.

Получив устройство и позвонив, она сунула гаджет в карман и на время отлучилась в магазин. Вернувшись злоумышленница разыграла целый спектакль, рассказав, что якобы телефон у нее забрали.

Сама же продала мобильник на рынке первому же встречному человеку, согласившемуся его приобрести, а деньги потратила.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Расследование много времени не заняло. Вскоре подруге предъявили обвинение.