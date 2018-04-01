Здание обрушилось в Индии: погибли десять человек
Обрушение дома произошло после того, как в него врезался автомобиль.
Обрушение дома произошло после того, как в него врезался автомобиль.
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате
Свидетель происшествия рассказал журналистам, что в здание врезался автомобиль — после этого оно рухнуло.
На месте работают сотрудники полиции, продолжается спасательная операция.
По данным телеканала, десять человек погибли — они оказались погребены под завалами. Еще пять человек могут быть под обломками здания.
Семь человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Раненым оказывают помощь врачи.
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