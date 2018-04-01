Здание обрушилось в Индии: погибли десять человек

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, под завалами оказались люди, сообщил телеканал NDTV.

Свидетель происшествия рассказал журналистам, что в здание врезался автомобиль — после этого оно рухнуло.

На месте работают сотрудники полиции, продолжается спасательная операция.

По данным телеканала, десять человек погибли — они оказались погребены под завалами. Еще пять человек могут быть под обломками здания.