Приморец во время похода на рынок остался без телефона ...

В отдел полиции поступило сообщение от жителя села Павловка, который рассказал, что на улице Некрасова в Уссурийске у него открыто похитили мобильный телефон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в районе одного из рынков в городе у заявителя произошел конфликт с малознакомым мужчиной, который ходе ссоры открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места происшествия.