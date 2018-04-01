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09:53 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец во время похода на рынок остался без телефона

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя села Павловка, который рассказал, что на улице Некрасова в Уссурийске у него открыто похитили мобильный телефон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в районе одного из рынков в городе у заявителя произошел конфликт с малознакомым мужчиной, который ходе ссоры открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции по всему краю.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого жителя села Любянка Михайловского района Приморского края, который дал признательные показания.

Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.

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