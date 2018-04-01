Приморец во время похода на рынок остался без телефона
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции поступило сообщение от жителя села Павловка, который рассказал, что на улице Некрасова в Уссурийске у него открыто похитили мобильный телефон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции по всему краю.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого жителя села Любянка Михайловского района Приморского края, который дал признательные показания.
Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.
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