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10:43 (мск), источник: БЕЛТА

В п. Дружный Пуховичского района эвакуированы 60 человек при пожаре в подвале девятиэтажки

«Работники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет. Пожар был локализовали и ликвидирован», — проинформировала Анастасия Швайбович.

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуировали 60 человек при пожаре в подвале девятиэтажки в п. Дружный Пуховичскогог района, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

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Сообщение о дыме в подъезде девятиэтажки на ул. Шимановского поступило в МЧС сегодня в 00.32. «Прибывшие подразделения спасателей обнаружили задымление в подвале дома. Работники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет. Пожар был локализовали и ликвидирован», — проинформировала Анастасия Швайбович.

В подвальном помещении огнем поврежден утеплитель трубы теплотрассы, закопчены стены. Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

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