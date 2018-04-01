На улице Онежской в Воронеже сгорел микроавтобус

Вечером в субботу, 31 марта, в Ленинском районе загорелся автомобиль: пожарные выезжали тушить микроавтобус «Рено Трафик», припаркованный во дворе жилого дома на улице Онежской. По данным регионального управления МЧС, очевидцы позвонили по экстренному номеру и сообщили о пожаре в 18.08. Восемь человек прибыли на место и ликвидировали возгорание меньше чем через двадцать минут после поступления звонка дежурному.