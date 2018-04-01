На улице Онежской в Воронеже сгорел микроавтобус
Причину пожара выясняют.
Причину пожара выясняют.
Вечером в субботу, 31 марта, в Ленинском районе загорелся автомобиль: пожарные выезжали тушить микроавтобус «Рено Трафик», припаркованный во дворе жилого дома на улице Онежской. По данным регионального управления МЧС, очевидцы позвонили по экстренному номеру и сообщили о пожаре в 18.08. Восемь человек прибыли на место и ликвидировали возгорание меньше чем через двадцать минут после поступления звонка дежурному.
По данным МЧС, огонь полностью уничтожил авто, восстановлению оно не подлежит. Причину возгорания предстоит выяснить при помощи специальных экспертиз. Отметим, что поздним вечером того же дня пожарным пришлось тушить уже «Семерку» на улице Лейтенанта Дзотова. К счастью, и в первом, и во втором случае никто не пострадал.
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