Спасатели спустили с Чатыр-Дага двух юных крымчан

Информация о том, что отдыхающие (20 и 16 лет), которые оказались на труднодоступном участке, нуждаются в помощи, поступила в службу спасения накануне вечером. Прибывшие на место специалисты, помогли крымчанам с помощью альпинистского снаряжения спуститься со скального участка «Холодный кулуар».