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13:23 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели спустили с Чатыр-Дага двух юных крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь двум симферопольцам, которые не могли самостоятельно спуститься с горы Чатыр-Даг. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Информация о том, что отдыхающие (20 и 16 лет), которые оказались на труднодоступном участке, нуждаются в помощи, поступила в службу спасения накануне вечером. Прибывшие на место специалисты, помогли крымчанам с помощью альпинистского снаряжения спуститься со скального участка «Холодный кулуар».

В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.

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