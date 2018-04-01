Спасатели спустили с Чатыр-Дага двух юных крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь двум симферопольцам, которые не могли самостоятельно спуститься с горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь двум симферопольцам, которые не могли самостоятельно спуститься с горы
Информация о том, что отдыхающие (20 и 16 лет), которые оказались на труднодоступном участке, нуждаются в помощи, поступила в службу спасения накануне вечером. Прибывшие на место специалисты, помогли крымчанам с помощью альпинистского снаряжения спуститься со скального участка «Холодный кулуар».
В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.