Мужчины в Бухарской области воровали коров и овец на Chevrolet
Двух жителей Узбекистана задержали за кражу скота, «добычу» они увезли в легковой машине; им грозит до пяти лет лишения свободы.
Двух жителей Узбекистана задержали за кражу скота, «добычу» они увезли в легковой машине; им грозит до пяти лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух жителей Бухарской области по подозрению в краже скота. Коров и овец злоумышленники перевозили на седане
Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные
По данным правоохранителей, сотрудники автоинспекции остановили на трассе автомобиль Chevrolet с тонированными стеклами. При проверке на заднем сиденье машины была обнаружена корова.
«В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области, вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля», — сообщает МВД.
В сообщении не указывается, кому принадлежит Chevrolet Malibu.
По данным
По данному факту УВД Бухарской области возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Следственные мероприятия продолжаются. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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