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11:25 (мск), источник: Sputnik

Мужчины в Бухарской области воровали коров и овец на Chevrolet

Двух жителей Узбекистана задержали за кражу скота, «добычу» они увезли в легковой машине; им грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух жителей Бухарской области по подозрению в краже скота. Коров и овец злоумышленники перевозили на седане бизнес-класса Chevrolet Malibu.

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Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы УВД области.

По данным правоохранителей, сотрудники автоинспекции остановили на трассе автомобиль Chevrolet с тонированными стеклами. При проверке на заднем сиденье машины была обнаружена корова.

«В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области, вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля», — сообщает МВД.

В сообщении не указывается, кому принадлежит Chevrolet Malibu.

По данным пресс-службы, в ходе обыска в доме у одного из подозреваемых был обнаружено несколько овец и коров, украденных с разных пастбищ области.

По данному факту УВД Бухарской области возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Следственные мероприятия продолжаются. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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