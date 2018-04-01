Иномарку украли у безработного на западе Москвы
РИАМО — 1 апр. На улице Озерная на западе Москвы неизвестный украл автомобиль
РИАМО — 1 апр. На улице Озерная на западе Москвы неизвестный украл автомобиль
По его словам, 31 марта в 11:28 на службу «02» от безработного мужчины 1977 года рождения, зарегистрированного в Тамбовской области, поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Озерная, дом 29, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 00:15 30 марта до 10:45 31 марта неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля
Он добавил, что материальный ущерб составил 5 миллионов рублей. По данному нарушению возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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