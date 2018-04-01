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17:17 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде внедорожник на большой скорости врезался в столб

На Московском проспекте Калининграда случилось дорожно-транспортное происшествие.

Водитель внедорожника врезался в столб на большой скорости, фотографию с места аварии выложили участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 1 апреля на одной из главных транспортных артерий города. Внедорожник Toyota Land Cruiser в результате столкновения с опорой в районе Второго эстакадного моста оказался сильно повреждён. Информации о пострадавших и о причинах аварии нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двумя днями ранее, 30 марта, в регионе в ДТП пострадали сразу четыре человека.

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