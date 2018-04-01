В Калининграде внедорожник на большой скорости врезался в столб

Водитель внедорожника врезался в столб на большой скорости, фотографию с места аварии выложили участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 1 апреля на одной из главных транспортных артерий города. Внедорожник Toyota Land Cruiser в результате столкновения с опорой в районе Второго эстакадного моста оказался сильно повреждён. Информации о пострадавших и о причинах аварии нет.