В Калининграде внедорожник на большой скорости врезался в столб
На Московском проспекте Калининграда случилось
На Московском проспекте Калининграда случилось
Водитель внедорожника врезался в столб на большой скорости, фотографию с места аварии выложили участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Двумя днями ранее, 30 марта, в регионе в ДТП пострадали сразу четыре человека.
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