МЧС предлагает сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект. «МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона “О защите прав предпринимателей”, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сказал Еникеев.
«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — отметил Еникеев.
«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», — рассказал Еникеев.
По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей.
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