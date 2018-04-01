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Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
11:14 (мск), источник: ТАСС

МЧС предлагает сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект. «МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона “О защите прав предпринимателей”, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сказал Еникеев.

Кроме того, сообщил он, предлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными.

«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — отметил Еникеев.

Он пояснил, что пожарному надзору, по действующему законодательству, о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня.

«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», — рассказал Еникеев.

По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей.

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29 марта© Ньюстюб
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