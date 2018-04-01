При столкновении скорой помощи и «Лады» пострадали три человека
По уточнённым данным, в ДТП на проспекте Металлургов в Волгограде пострадали три человека, к счастью, погибших нет.
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По уточнённым данным, в ДТП на проспекте Металлургов в Волгограде пострадали три человека, к счастью, погибших нет.
Как уже сообщал РИАЦ, около 7 часов утра столкнулись автомобиль «Лада» и микроавтобус скорой помощи. Последняя проехала на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили РИАЦ в
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