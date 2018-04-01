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17:15 (мск), источник: РИАЦ

При столкновении скорой помощи и «Лады» пострадали три человека

По уточнённым данным, в ДТП на проспекте Металлургов в Волгограде пострадали три человека, к счастью, погибших нет.

Как уже сообщал РИАЦ, около 7 часов утра столкнулись автомобиль «Лада» и микроавтобус скорой помощи. Последняя проехала на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, фельдшер скорой помощи, а также водитель автомашины «Лада Гранта» и его 12-летняя пассажирка с травмами обратились за медицинской помощью.

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