При столкновении скорой помощи и «Лады» пострадали три человека

Как уже сообщал РИАЦ, около 7 часов утра столкнулись автомобиль «Лада» и микроавтобус скорой помощи. Последняя проехала на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, фельдшер скорой помощи, а также водитель автомашины «Лада Гранта» и его 12-летняя пассажирка с травмами обратились за медицинской помощью.