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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Иркутской области

За помощью к медикам обратились пять человек.

Клещи проснулись. На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились пять жителей Иркутской области. Все они рассказали, что подхватили кровопийц, находясь в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах. Эпидемиологи определили, что возбудителей клещевого энцефалита и других инфекций нет.

Тем временем, сезон активности клещей открыт и медики призывают быть осторожными. Также можно и прививку поставить против клещевого энцефалита. Их, кстати, ставят в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до похода в лес.

— Наш регион в этом отношении неблагополучный, — рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. — В 2017 году вирусным клещевым энцефалитом заболело 98 человек, боррелиозом — 97, клещевыми риккетсиозами — 51. К медикам по поводу присасывания клещей за сезон обратилось 15034 человека, что, однако, на 2,8% меньше чем в 2016 году.

Эпидемический сезон в 2017 году, кстати, продолжался с марта по октябрь. Больше всего укусов произошло в Иркутском районе, Усть-Ордынском Бурятском округе, Ольхонском, Ангарском, Усольском, Черемховском районах. А против вирусного клещевого энцефалита было привито 84 тысячи жителей области, и охват профилактическими прививками населения области составил 13,5%. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Для детей прививка бесплатная. Взрослые же вакцину могут купить в аптеке, но помните, что ее нельзя больше суток хранить вне холодильника. Поэтому, лучше купить вакцину прямо перед походом в прививочный кабинет.

КОНКРЕТНО

Меры личной профилактики.

— носите защитную одежду.

— проводите само и взаимоосмотры.

— применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей.

— при перемещениях в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве без подстилки.

— осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

А если клещ все-таки впился вам в кожу?

Поможет экспресс-диагностика. У человека, к которому присосался клещ, в запасе 72 часа для проведения профилактики. Клеща надо сдать для анализа. Через несколько часов будут готовы результаты, и тогда станет ясно, удалось ли избежать заражения.

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