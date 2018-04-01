Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Иркутской области
За помощью к медикам обратились пять человек.
За помощью к медикам обратились пять человек.
Клещи проснулись. На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились пять жителей Иркутской области. Все они рассказали, что подхватили кровопийц, находясь в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах. Эпидемиологи определили, что возбудителей клещевого энцефалита и других инфекций нет.
Тем временем, сезон активности клещей открыт и медики призывают быть осторожными. Также можно и прививку поставить против клещевого энцефалита. Их, кстати, ставят в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до похода в лес.
— Наш регион в этом отношении неблагополучный, — рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. — В 2017 году вирусным клещевым энцефалитом заболело 98 человек, боррелиозом — 97, клещевыми риккетсиозами — 51. К медикам по поводу присасывания клещей за сезон обратилось 15034 человека, что, однако, на 2,8% меньше чем в 2016 году.
Эпидемический сезон в 2017 году, кстати, продолжался с марта по октябрь. Больше всего укусов произошло в Иркутском районе,
КОНКРЕТНО
Меры личной профилактики.
— носите защитную одежду.
— проводите само и взаимоосмотры.
— применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей.
— при перемещениях в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве без подстилки.
— осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
А если клещ
Поможет
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